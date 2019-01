Menos Facebook y más cocina: los consejos machistas de un pastor evangélico de Arroyo Seco

Un pastor evangélico, que expresó su deseo de ser precandidato a concejal de Arroyo Seco, publicó la semana pasada un video en el que trató de "desubicadas" a las mujeres "que no preparan el hogar para recibir a sus maridos". Sus declaraciones se volvieron virales en las redes sociales en las últimas horas, donde recibió cientos de comentarios en contra de su postura machista.

Javier Llanes publicó el viernes pasado en su cuenta de Facebook un video que supera los 8 minutos y lleva la descripción "¿Sabés ubicarte? ¿De verdad? Escuchalo y compartilo. Paz". "¿Vos te sabés ubicar? Hay gente que no", manifiesta al inicio.

El pastor evangélico da "ejemplos" de situaciones donde a su entender la gente se desubica. Afirmó que son desubicados los hombres que tratan de sirvientas a sus parejas al llegar a su vivienda, o que le gritan a mujeres que tienen "lindo cuerpo". Sin embargo, luego agregó: "Es una desubicada la mujer que duerme todo el día y no prepara su hogar para recibir a su marido que viene del trabajo y no tiene un poco de comida".

"Desubicada. Ubicate un poquito, prepará algo de comida. Y por estar todo el día en Facebook no salen de la milanesa o el bife con arroz. Desubicada. Largá el celular. Dice la biblia que la mujer sabia edifica su casa. Prepará otra comida, no seas desubicada. Cuando llega tu marido a la casa no lo esperes con los problemas", continuó Llanes.

"Arreglate un poquitito. Bañate. Estás toda desalineada, nadie te quiere mirar. Después andás diciendo que tu marido está mirando a otra. Y claro, si llega a su casa y no sabe si está en el programa del Chavo del 8, si está con la Bruja del 71", expresó el pastor evangélico.

Por último, en referencia a las "desubicaciones" de las mujeres, dijo: "También te tenés que ubicar porque cuando hay que hacer mandados salís y te producís. ¡Y cómo te producís! Porque te gusta que los muchachos te digan «Hey, mi amor». Desubicada, porque estás casada".

Parte del video fue compartido por el instagramer Martín Cirio, conocido como La Faraona, quien aseveró que Javier Llanes promueve una mirada machista y patriarcal. La publicación de Cirio tiene más de 31 mil reproducciones y 800 comentarios sobre las declaraciones de Llanes.