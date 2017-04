México: asesinaron de 15 balazos a un periodista, el cuarto en 45 días

De esas 798 denuncias, 47 por asesinato, la FEADLE aseguró que solo tiene tres sentencias condenatorias, es decir, 99,7 por ciento de las agresiones no recibieron sentencia.

El blog de noticias informó que un automóvil interceptó al reportero cuando este intentaba estacionar su carro en la zona de discapacitados, donde solicitaría una silla de ruedas para su esposa que tiene problemas de movilidad, repentinamente pistoleros abrieron fuego contra la pareja, la esposa logró salvarse pero Palacios no corrió con la misma suerte.

