"Mi hija murió hace una semana y ya venden entradas para 4 fiestas"

"Mi hija murió hace una semana y ya están vendiendo entradas para cuatro fiestas", señaló Ana en diálogo con el canal Todo Noticias. Su marido y padre de Giuliana, agregó: "Me duele que ya estén pensando en hacer más fiestas, parece que la muerte no sirve para nada".

Ana y Horacio Maldovan volvieron a dar una entrevista y lamentaron que a poco de la fiesta electrónica realizada en Arroyo Seco –tras la cual falleció su hija– ya se vendan entradas para cuatro eventos de este tipo. "Parece que la muerte no sirve para nada", expresó el papá.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo