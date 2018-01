"Mi hija no es un monstruo", dijo el padre de la chica que mató a su novio

El padre de la joven que confesó haber asesinado de dos disparos a Fernando Pastrorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú dijo este martes que su hija "no es un monstruo" y aseguró que era "totalmente hostigada" por el joven.

Además, el hombre cuestionó la marcha realizada ayer por los familiares y vecinos para pedir Justicia, ya que su hija "ya está a derecho y detenida".

"Hasta hoy nunca solté una palabra por respeto a la otra familia, pero quiero aclarar que mi hija no es un monstruo, lo digo como padre pero también porque mi hija es una chica que se educó, no tiene el perfil de ser nada de lo que se cree", expresó a la prensa Marcelo Galarza, el padre de Nahir (19), quien se encuentra detenida en el área psiquiátrica del Hospital Centenario.

El hombre agregó que la joven "nunca lo reconoció (a Pastorizzo, 20) como su novio", que "salían desde los quince años pero después se pelearon varias veces", y que el chico "era una persona que ni siquiera hablaba" con él y su esposa.

"Hubo un momento en que nosotros la encontramos muy golpeada, la llevamos a hacerse un examen y vimos que tenía la entrepierna lastimada, en carne vive, y golpes en la espalda", dijo el hombre en la puerta de los Tribunales de Gualeguaychú.

En ese sentido, Marcelo contó que "al preguntarle qué le había pasado, ella decía que se había caído de la escalera", pero que después se enteró que el joven "le había pegado".

"Quizás no me quiso involucrar, mi decisión hubiese sido venir a Tribunales y pedir una restricción de acercamiento, no sé si hubiera servido pero tengo que creer en la Justicia", expresó.

El padre de la chica también comentó que hoy se enteró de un episodio en que su hija "fue a rendir un examen a la universidad y quince minutos antes recibió cien llamadas telefónicas", por lo que consideró que Nahir "era totalmente hostigada".

"Hay testimonios de que la golpeaba pero no la estoy justificando, no estoy tratando de decir que un hecho justifica al otro, todos queremos saber qué pasó, pero el porqué es el hostigamiento, el pensar que esto iba a continuar toda la vida, y tomó la peor de las decisiones", aclaró.

En tanto, el hombre se refirió a la marcha realizada ayer por familiares del chico asesinado y vecinos para pedir justicia por el caso: "Quiero decir que si está a derecho y está detenida por el delito que ella confesó, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Cuánta morbosidad hay detrás de todo esto?".

"Creo que va a ser peor calificada por ser la hija de un policía, lamentablemente si yo hubiera sido un laburante cualquiera no estaría esta horda de tipos anoche pidiendo la cabeza de mi hija como una recompensa", aseveró.

Por último, comentó que el viernes, tras conocerse el hecho, él estaba trabajando y se enteró por los medios y las redes sociales "de que había habido un incidente, que este chico había fallecido", y "después de todo eso y por cómo venían las cosas", se comunicó con su abogado, Víctor Rebosio, para que hablara con Nahir.

"Quizás no se animó a hablar conmigo, quizás me protegió más de lo debido y no quería que yo tuviera problemas", finalizó.