"Mi hijo no vive acá y me están disparando a mí"

La mujer que vive en la casa que fue atacada a balazos este jueves por la noche en Alem al 3500 señaló que tienen custodia policial porque la familia está amenazada. Agregó que su hijo, que estuvo preso por un homicidio del que resultó sobreseído en agosto pasado, ya no vive en ese domicilio. Afirmó que también dispararon contra el uniformado que estaba en la puerta del inmueble.

Entrevistada por los periodistas Fernanda Rubio y Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), Marcela dijo que no puede "vivir tranquila ni hacer mandados". Señaló que al momento de la balacera de este jueves estaban en el interior con su marido, un hijo y sus nietos, que tienen un año y medio y 6 años respectivamente.

"Tengo a mi hijo que estuvo preso y salió sobreseído. Él no vive acá, fijó en su momento este domicilio. Vivió acá cuando era soltero. No sé qué confusión tienen, vivo hace 15 años acá, soy trabajadora, mi marido también. Me están molestando", enfatizó.

La madre del joven que estuvo detenido por un homicidio ocurrido en agosto de 2013 en Tablada contó que al momento de la balacera también dispararon contra la custodia policial. "Hay cámaras, quedó registrado", amplió.