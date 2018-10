Milagro en Circunvalación: las claves de un rescate increíble

El rescate de María Alejandra Solís y Joana Arduzzi tras quedar aplastadas dentro de su auto – luego de que, literalmente, un camión les pasara por encima en Circunvalación y Arijón– resultó exitoso a pesar del riesgo extremo que rodeaba toda la escena, tanto para las víctimas como para quienes trabajaban para sacarlas de ahí. La clave fue la prevención, en el trabajo y en la capacitación de los rescatistas.

A casi 24 horas del siniestro que frenó el ritmo de la ciudad por horas, el secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, y el Jefe de Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez, Patricio Hidalgo, dialogaron con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2) al respecto. “La ciudad está preparada para grandes catástrofes, para esto sirve los simulacros. Se hizo un trabajo seguro, no se las sacó de cualquier modo, hay toda una técnica usada por los bomberos”, sostuvo el funcionario municipal.

Hidalgo, por su parte, también fue a ese punto: “Se articularon todos los recursos necesarios, las dos mujeres salieron prácticamente ilesas debido al accionar que tuvimos, llegamos 10 minutos después del accidente y ya había una dotación de Bomberos Zapadores en el lugar”. Luego, brindó algunas precisiones: “Nos fuimos turnando con Roberto Ramirez, el jefe de Zapadores, estuvimos en contacto con las dos mujeres para que no se sientan solas para que supieran en todo momento que estábamos trabajando para sacarlas”, indicó.



“En estos casos –explicó– se habla con ellas, se explica qué se va a hacer porque muchas veces las herramientas generan ruidos. Se les habla para que no desesperen, no realicen movimientos bruscos, hay que trata de contener”. Y advirtió: “Esto no se da muy seguido pero cuando pasa, no se puede fallar, por eso estamos en constante capacitación”.



En ese sentido, señaló que en “Villa Gobernador Gálvez tenemos los elementos para hacer rescates de vehículos livianos y pesados, por eso se logró que la operación tuviera éxito”.

El bombero consideró que “las accidentes en un accidente de tránsito o una emergencias con varias, se piensa cuáles son los recursos necesarios y los disponibles, se piensa en un plan B”. Así, de acuerdo a lo que indicó, barajaron varias líneas de trabajo: “Por suerte se las pudo rescatar de la mejor manera posible”, apuntó.

Rescatar

Consultado sobre su tarea, Hidalgo observó: “El peligro siempre está para el rescatista también, estamos en el mismo lugar que ellos (las víctimas), sólo que algo más suelto, pero la situación te lleva a meterte en lugares complicados de los que puede ser difícil salir. Si no lo hubiéramos asegurado, hubiéramos quedado aplastados todos ahí (al contenedor)”.

Finalmente compartió que cómo terminó este miércoles tan especial en su vida: “Los que trabajamos en emergencia sabemos lo que se siente después de hacer un trabajo exitoso, también cuando se fracasa, por eso la capacitación constante. El reconocimiento te anima a seguir”, expresó.