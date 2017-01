Miles de casas y comercios siguen sin luz en Rosario

Al comunicarse telefónicamente con la EPE, recordó Antruejo, un contestador al comienzo de la llamada repasa las zonas afectadas por cortes y si un cliente no se encuentra dentro de dichos radios, debe continuar la comunicación para poder asentar su caso.

Diana Antruejo, de relaciones institucionales de la EPE, dijo por la tarde en Radio 2 que se calculaba en “alrededor de 4 mil clientes” los que no tenían suministro, contando sólo la interrupción en líneas de media tensión –por cabinas subterráneas inundadas–, de la que se tiene un registro más concreto.

