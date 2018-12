Mirá como nos ponemos: “Se rompió un dique y el agua viene con todo”

La de Osvaldo Bazán es una opinión muy escuchada en este tiempo del movimiento feminista luchando contra el patriarcado, de debate por el aborto legal en Argentina y ahora de catarata de denuncias de mujeres por acoso y abuso sexual a partir de la presentación de la actriz Thelma Fardín contra su ex compañero en “Patito Feo”, Juan Darthés. El periodista, actor y escritor aseguró que “se rompió un dique y el agua viene con todo”.

“Es muy interesante todo lo que ha generado la denuncia de las actrices. Creo que se rompió un dique y el agua viene con todo”, sentenció Bazán en diálogo con el periodista Juan Junco en el programa Esto se baila así, este sábado por la mañana en Radio 2.

Consultado por las opiniones dispares que estos casos generan en la sociedad, consideró que “en todo caso, lo menos importante son los comentarios que se tejen alrededor. Lo trascendente es que hay casos de abuso sexual y violación y que mucha gente lo está denunciando”.

Respecto de la “grieta” política que sobrevuela también esta cuestión, recordó que “ahora le ha tocado a un senador k, que estaba denunciado desde antes”.

Sobre la entrevista que el periodista Mauro Viale le hizo al acusado por Fardín, opinó: “Me parece que la nota a Darthés estuvo bien hacerla, más allá de las consideraciones sobre las preguntas del periodista y las respuestas. Creo que yo tengo derecho a escucharlo y él tiene el derecho humano de contar su versión”.

“Yo escuché cosas que me asombran, cosas que me entristecen, cosas que me hacen reflexionar”, agregó luego Bazán. Y evaluó que “estamos en el ojo de la tormenta, en un tiempo de cambio”.

Pero, a la vez, brindó otra mirada de la situación: “Creo que también es grave manchar la reputación de alguien que tal vez no tuvo nada que ver, pero para eso está la Justicia. Por eso creo que deberíamos decir «la presunta violación de Darthés»”.

También indicó que “lo que no podemos decir en este país es “algo habrán hecho”. Esa es una frase de Videla que no podemos tolerar”.

Bazán advirtió que “las sociedades cambian y muchas de las cosas que antes estaban naturalizadas con chistes, ahora se ven de otra forma”. Y opinó que “a (Marcelo) Tinelli esta denuncia le pega muy cerca porque era el productor de todo eso”.

Acerca de lo que ocurre en los medios, el periodista describió que “en algunos canales de televisión parece que las periodistas “cuanto más tetonas mejor”, como si hubiera una relación entre teta y noticia”.

“También me preocupa que este dique abierto se lleve puesto el humor, porque veo mucha solemnidad en muchos aspectos. Creo que todavía se pueden hacer chistes”, remató.