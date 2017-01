Mírenlas: Granata y Sánchez, dos mamitas en malla enteriza

Pero fue por más: en el primer día de 2017, Lourdes se puso la bikini y publicó una imagen en Instagram que ya tuvo más de 27.000 Me gusta.

Como si eso no hubiese alcanzado para convencernos de que estaba hecha una bomba, la morocha compartió hace una semana una foto en la que se la ve en malla enteriza al borde de una piscina.

Las mallas enterizas están que se les traen. En color negro son el grito de la moda pero no se quedan ahí, también las lucen en colores y como un modelo ideal para estilizar la figura. Amalia Granata opto por una en tono violáceo y Lourdes Sánchez, una “batik”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo