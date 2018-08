Misterio en campos santafesinos por vacas mutiladas con extraño método

Al menos siete vacas que estaban preñadas fueron encontradas sin vida y mutiladas en campos del norte de Santa Fe y llama la atención el inédito método utilizado por quienes las hayan atacado.

El hallazgo se produjo en una zona rural cerca de Colonia Durán (departamento San Javier, cerca de la ciudad de Vera) y los productores agropecuarios del lugar no le encuentran explicación.

"A las vacas les falta la lengua y las quijadas. Es como que harían los cortes con un láser, no hay rastro de cuchillo. Los animales no tienen sangre y nadie los come, ni las moscas ni las aves carroñeras. Los veterinarios no me dan explicaciones", les dijo el productor Norberto Bieri a medios de la zona.

Los lugareños no titubean al hablar de las hipótesis y lo vinculan con algún ataque de algún ser mitológico como el famoso “Chupacabras” o bien alguna entidad extraterrestre.

En ese sentido, Bieri explicó: “Acá se suelen ver dos luces, al este una y al oeste otra. Es como que baja, mutila esa parte y no lleva los animales. Sólo llevan la lengua, las quijadas y la parte de atrás”, en referencia a los genitales de la vaca.