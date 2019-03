Moby Dick a la japonesa: 87 heridos en choque de ferry con ballena

El capitán Ahab no estaba al mando, el barco no es el ballenero Pequod y no sabemos si la ballena era blanca, como en la mítica novela Moby Dick de Herman Melville, pero en Japón un ferry chocó con un cetáceo y dejó al menos 87 heridos.

El accidente se produjo cuando la nave hacía el trayecto que une varias islas de Japón.

Por el impacto, que ocurrió en una zona utilizada como ruta migratoria por las ballenas los pasajeros recibieron heridas y debieron ser hospitalizados, todos ellos conscientes (cinco con lesiones graves), según los guardacostas.

Shinichiro Ikeguchi, el subdirector del acuario municipal de la ciudad japonesa de Joetsu, dijo a medios locales consignados por DPA que "la magnitud del impacto muestra que la embarcación chocó con una ballena en una zona que los cetáceos usan para migrar a esta altura del año".

El choque ocurrió a las 12.15 hora local, a la medianoche de Argentina, cuando el buque cubría una ruta entre dos islas del archipiélago nipón, con 121 personas a bordo.

La zona de islas en Japón (Google Maps/La Nación).

La embarcación -del tipo "hidroala" por tener un casco que sobresale del agua cuando aumenta la velocidad de navegación- reanudó su trayecto una hora y cuarto después del choque.

Al examinar el buque, las autoridades hallaron una fisura de 15 centímetros en la popa y daños en la hidroala.