Moiraghi: "Nunca entendí por qué me tuve que ir de Newell's"

Néstor Moiraghi es uno de los nombres que suenan fuerte en Newell's para reforzar el equipo de cara a la temporada que viene. Y en estas últimas horas, hubo un avance que podría facilitar una posible gestión: el defensor acordó su salida de Deportivo Cali.

"Ayer llegamos a un acuerdo de palabra para rescindir el contrato, quizás este jueves firmaríamos todos los papeles para dejar todo asentado", dijo el Chino en Zapping Sport por Radio 2.

Moiraghi destacó que ahora quiere volver al país, pero que no hubo contactos con la Lepra: "Por ahora, estoy pensando en volver a Argentina. Pero no he tenido contacto con la gente de Newell's. Me robaron el otro celular que tenía con el otro celular de Argentina y lo cambié, quizás me llamaron al otro", explicó.

"Quiero volver al país porque la familia extraña demasiado. Esperaré unos días hasta que mis hijos terminen el colegio y luego regresaremos. Habrá que esperar, uno va a decidir lo mejor y lo que la familia quiera", añadió.

Sobre su experiencia en Colombia, comentó: "El semestre anterior fue muy bueno, pero luego con el cambio de técnico no me tocó jugar. No fui del gusto del entrenador, pero seguí entrenando, tratando de estar al pie del cañón cuando me tocara. Pude conocer otro fútbol, diferente al nuestro. Hago un balance positivo".

El ex Olimpo sorprendió al confesar que se fue de Newell's sin saber por qué: "Realmente no entendí por qué me tuve que ir, no me quedó claro hasta el día de hoy. Cuando hablé con Concina por última vez, Olimpo ya me tenía prácticamente vendido y fue algo raro".

"No me dijeron nada concreto, sólo me dijeron a mí que no se iban a hacer uso de la opción y no tenía otra que aceptar esa oferta", tiró.

Acerca de su presente, señaló: "Desde lo físico estoy bien, había arrancado la pretemporada acá. Estoy bien, nunca dejé de entrenar".

Y sobre la chance de volver a la Lepra, dijo: "Uno lo tiene que considerar, pero es cuestión de sentarse a hablar tranquilos, ver las pretensiones que tienen, qué sugieren y escucharlos. Ahora estoy más tranquilo con la salida consensuada y podré escuchar para decidir qué será lo mejor para mí y mi familia".