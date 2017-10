Monner Sans: "Boudou es una de las cosas más desgraciadas de Argentina"

Tras la primera jornada del juicio por el caso Ciccone, donde está acusado Amado Boudou, uno de los abogados que denunció el hecho, dijo que el ex vicepresidente es una "de las cosas más desgraciadas de Argentina". Agregó que aún no comprende por qué la ex presidenta lo eligió como compañero de fórmula en 2011.

Entrevistado por el periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2), Ricardo Monner Sans manifestó que una de las hipótesis que tiene es que el ex presidente Néstor Kirchner tenía la aspiración de quedarse con la venta de la imprenta. Otra, a su entender, es que se trató de un "negocio propio" de Boudou.

El abogado sostuvo que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner "nunca salió a desmentir o a consolar" al ex vicepresidente. "Hay algo de la forma de actuar de Boudou que no le gustaba. Por eso nunca salió a defenderlo", señaló.

"Algún día Argentina sabrá por qué eligió a un sujeto que ya venía mal por el manejo de dinero en el municipio de la Costa, por la compra irregular de 19 autos de alta gama cuando fue ministro de Economía", añadió.

Además, Monner Sans elogió a Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vanderbroele, por decir que su ex marido era testaferro del ex funcionario nacional. "Hay que rendirle homenaje. Boudou es una de las cosas más desgraciadas de Argentina", concluyó.