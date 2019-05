Monopatines eléctricos en Rosario: qué planea el municipio y cómo funcionan

El uso del monopatín eléctrico como medio de transporte en un boom en ciudades europeas como así también en algunas de Brasil y Chile. Buenos Aires los ha incorporado días atrás y Rosario se encamina a darle un marco regulatorio a los que ya circulan por las calles y que fueron comprados por los mismos usuarios, a la vez que se analiza un sistema público.

En ese contexto, el presidente del Ente de la Movilidad, Carlos Comi, afirmó en Pegando la vuelta (Radio 2) que el municipio está estudiando incorporarlos al tránsito de la ciudad e incluso ofrecer su alquiler de forma similiar al de las bicicletas públicas.

"Hay cambios en la movilidad que son imparables, y ha aparecido esta alternativa teniendo en cuenta que varios emprendedores quieren traerlo para alquilarlos en casas o lugares, pero sin intervención del Estado", manifestó Comi, quien respaldándose en esto último, ratificó lo anticipado por Ecos365 que se ha pedido la cotización para incorporar 50 monopatines eléctricos a las calles, y que los mismos se puedan alquilar de la misma forma que se hace con las bicicletas públicas.

"No tenemos fecha", dijo sobre cuando podrían implementarse, pero anticipó que se deberá establecer parámetros de circulación y normas de tránsito. Se aplicaría en principio para la zona céntrica y funcionarían por las bicisendas.

"El monopatín es considerado como una bicicleta eléctrica, no puede pasar los 25km de velocidad", agregó Comi, y dijo que la idea es que no se necesite un carnet para utilizarlos aunque es un tema abierto. "Queremos alentar a la gente para que los utilice, que sea una alternativa al auto en centro donde ya no hay más espacio para circular", apuntó.

Sobre qué ocurría en caso de tener un accidente a bordo del monopatín, explicó que se aplicaría el mismo seguro que para las bicicletas públicas, servicio que se ampliaría con la incorporación de más unidades para las calles de distintos barrios.

Cómo funcionan

Semanas atrás Telenoche (El Tres) recurrió a uno de los emprendedores que los trajo a Rosario para que explique su funcionamiento. Allí detalló por qué los trajo a la ciudad y como es procedimiento para comprarlos, además de todo lo que hay que saber para manejarlos por la ciudad.