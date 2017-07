Motociclista murió en un accidente en la autopista a Buenos Aires

La conductora del auto, identificada como Sandra Natalia N. de 47 años, fue demorada pero al no tener antecedentes recuperó la libertad.

La víctima es un hombre que hasta este domingo a la mañana no había sido identificado. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia de rigor.

Tras la colisión, el motociclista cayó del rodado y murió en el acto. En tanto, el automóvil quedó posicionado en el carril central de la autopista y su conductora no tuvo lesiones.

