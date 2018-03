Moyano habló del 2019 y desafió a Macri: “Si me quiere meter en cana, que me meta”

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) revisa su conducción tripartita, y la Justicia avanza en la causa contra Hugo y Pablo Moyano, el líder camionero se reunió con dirigentes del kirchnerismo y aseguró que si el peronismo se une, frustrará la reelección del presidente Mauricio Macri el año que viene. Además, lanzó un desafío e hizo una aclaración. “Si Macri me quiere meter en cana que me meta”, disparó y enfatizó: “Nunca lo apoyé”.

“Si se une el peronismo, estoy convencido de que le ganamos a Macri en 2019”, dijo Moyano, en diálogo con los medios de prensa, luego de participar de un acto para conmemorar un nuevo aniversario del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima, en 1973.

Con todo, consideró que “sería un error” que el Partido Justicialista intente definir con premura a un eventual candidato a presidente y sostuvo que en el armado tiene que estar la ex jefa de Estado y actual senadora nacional, Cristina Kirchner.

Por otro lado, se refirió a la causa por lavado de dinero que enfrenta con su hijo Pablo. “Tratan de meternos presos pero a mí no me da miedo”, afirmó el sindicalista, según publicó TN. “Le digo a Mauricio Macri que si me quiere meter en cana, que me meta –desafió–. Lo que nunca va a lograr es que me ponga en contra de los trabajadores”.