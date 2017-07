Mucha cancha: bajó un drone con una serpentina

Lo gracioso (no tanto para el dueño del aparato) fue el momento en que un hincha mendocino le dio con una serpentina al drone que sobrevolaba la tribuna.

Pero la capa blanca que cubría el césped no fue lo más llamativo de la tarde. Tampoco los penales que le terminaron dando el ascenso a la B Nacional a Mitre de Santiago del Estero.

Un hecho insólito sucedió en la final del torneo Federal A, entre Gimnasia de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero. Un hincha ansioso no aguantó, lanzó una serpentina antes de la salida del equipo y con tanta puntería que bajó un drone que intentaba captar desde arriba las imágenes del ingreso de los jugadores al campo de juego.

