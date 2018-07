Mucho frío y humedad como para asomar el hocico

Fresco y húmedo. Así se despabilaba este lunes feriado, con una temperatura mínima de tres grados. La máxima se ubicaría en torno a los 14. Un día para no salir de la cucha si no es estrictamente necesario. ¿O no?

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad llegaba al 95 por ciento. Y se espera para el resto de la semana días similares a este 9 de julio: grises, fríos y pegajosos. Para el martes se espera una temperatura mínima de dos grados. La máxima no variará hasta el miércoles cuando está previsto que toque 15 grados.