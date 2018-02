Muerte del cadete: echaron al secretario de Seguridad y al jefe de Policía

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y el ministro interino de Gobierno, Juan Luna, anunciaron este sábado que debido a la muerte del cadete Emanuel Garay, gravemente herido el lunes, se resolvió "separar de sus cargos al jefe de la Policía y al secretario de Seguridad".

"Esto nos causa mucho dolor y como gobernador elegido por el mandato popular, no vamos a permitir este tipo de hechos, por lo cual se dispuso la remoción inmediata de la cúpula de la escuela de Policía como así también del secretario de Seguridad Luis Angulo y del Jefe de Policía Luis Paez", afirmó Casas.

"En la Jefatura de Policía ya está en funciones el comisario general Marcelino Elizondo y como secretario de seguridad fue designado el comisario retirado José De La Fuente", explicó el mandatario provincial en una conferencia de prensa en la residencia oficial.

Además, agregó el gobernador, fue designado como ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos el abogado Alejandro Moriconi, quien junto a De la Fuente asumirán sus cargos el próximo miércoles.

Actualmente, dicho ministerio estaba a cargo de Luna, ministro de Educación, luego de la renuncia de Claudio Saúl para asumir como diputado provincial electo en las pasadas elecciones provinciales.

Casas, a quien se lo vio compungido por la situación, señaló que la muerte del cadete “es un hecho doloroso para toda la provincia".

"Acompañamos en el dolor a la familia Garay y quiero decirles que no vamos a permitir más este tipo de hechos. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque esto no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia, tiene que primar el respeto por la vida”, remarcó el mandatario.

Asimismo, recalcó que cree que "en la institución hay hombres y mujeres buenos", pero que su Gobierno va "en búsqueda del camino del bien, de aquellos que se comprometan a formar gente que esté capacitada y dispuesta a proteger a la sociedad y el derecho a la vida”.

En este marco, anunció que "se dispuso la suspensión provisoria del ingreso de aspirantes a la Escuela de la Policía por aproximadamente 30 días, que permanecerá cerrada hasta que una comisión especial diseñe y presente una nueva forma de instruir a los aspirantes, un nuevo protocolo de instrucción alejada de la violencia y el maltrato".

Casas anticipó además que "se suspenden todas las actividades oficiales previstas para este fin de semana", en alusión a que hoy estaba previsto que arribaran a La Rioja algunos gobernadores para compartir una cena y posteriormente ir al Festival de la Chaya.

"Ya me comuniqué con ellos para explicarles la situación, la que, por supuesto comprendieron y no habrá actividades, pero sí se realizará un homenaje en el festival para Emanuel, el cual no podemos suspender porque ya hay muchas entradas vendidas para todo el país, por lo cual hay gente que vino para esto únicamente" señaló.