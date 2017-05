Muerte en la seccional: “Se mandó el móvil por un paro cardiorrespiratorio”

Una mujer murió el miércoles a la noche en la comisaría 10ª , en la zona norte de Rosario, y la Justicia investiga los pormenores del confuso hecho. Fuentes policiales indican que se desvaneció y perdió la vida en el lugar, tras sufrir una especie de crisis nerviosa. El preinforme de la autopsia realizada este jueves sostiene que no se ven signos de violencia y ahora se espera el resultado se los estudios toxicológicos para determinar si la afectó algo que ingirió.

Negó conocer quién fue la persona que se comunicó desde la comisaría con el Sies y confió que no puede establecer si pidieron asistencia médica a destiempo. Finalmente, aseguró que el móvil tardó unos 5 minutos: “Aparentemente la llamada entró por un paro y la ambulancia fue despachada rápidamente”, subrayó.

