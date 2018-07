Organizada por la Fundación OSDE, mañana martes 3 de julio se llevará a cabo la apertura de la muestra “Spilimbergo Dos miradas”.

La misma tendrá lugar en el Espacio de Arte de Fundación OSDE a partir de las 19.30.

La exposición intenta redescubrir un Spilimbergo desde dos miradas, una biográfica y otra visual. El detrás de un hombre que creó el Sindicato de Artistas Plásticos exclusivamente para ayudar a los artistas, que obtuvo todos los Premios de los Salones Nacionales y Provinciales, y que dedicó una gran parte de su vida a la docencia, desde Leopoldo Presas hasta Carlos Alonso, pasando por Miguel Ángel Vidal, Bruno Venier, o Miguel Dávila, fueron formados con sus clases magistrales de “Composición” y “Color” aprendidas en Paris. Como artista todos lo conocemos, solo nos queda admirar su arte.

LINO ENEA SPILIMBERGO

Nace en Buenos Aires en 1896. Ingresa en la Academia Nacional de Bellas Artes en 1915 y la finaliza en 1917obteniendo el Título de “Profesor Nacional de Dibujo”.Su paso por la Academia es fugaz y brillante, los seis años de duración de la misma los formaliza en sólo tres. Después de sus clases en la Academia, con varios compañeros concurren a un galpón que alquilan para trabajar y perfeccionar el dibujo de la figura humana.

Obtiene el Primer Premio al Grabado del Salón Nacional en 1922,el Tercer Premio Nacional de Pintura del Salón Nacional en 1923, y el Premio Único al Mejor Conjunto del Salón Nacional en 1925.Con estos resonantes triunfos, adquiere un gran prestigio en el medio artístico de Buenos Aires. Contrariamente a tener un camino asegurado y promisorio, decide dejar todo y viajar a Europa para continuar con su formación.

Llega a Italia como un artista Académico. Consagra su tiempo a estudiar, y se apropia de las formas estructurales de los italianos de los siglos XIV y XV. Luego pasa a Francia y se instala en París. Asiste a la Academia de la “Grande Chaumière”, y al Atelier de André Lhote. Obtiene el Primer Premio Adquisición de Pintura del IV Salón Anual de Santa Fe, en 1927.

Regresa a Buenos Aires en 1928, y pasa de ser un artista Académico reconocido a ser un artista Moderno resistido. Poco a poco introduce su nuevo Lenguaje. Obtiene el Primer Premio de Pintura en el XI Salón de Rosario en 1929, y el Primer Premio Nacional de Pintura del Salón Nacional en 1933.Llega su consagración a los 37 años, y con ella, la fortuna de poder vivir definitivamente de su arte. Obtiene el Primer Premio al Conjunto en el XX Salón de Acuarelistas, Pastelistas y Grabadores en 1934, el Premio Adquisición de Pintura de la Comisión Nacional de Cultura, y el Premio del Salón de Acuarelistas en 1936, el Gran Premio de Pintura y la Medalla de Oro al Grabado en la Exposición Internacional de París, y el Gran Premio Nacional de Pintura del Salón Nacional en 1937, el Primer Premio Municipal del Salón Municipal de Buenos Aires en 1939, el Primer Premio Municipal del Salón Municipal de Buenos Aires en 1943, y el Primer Premio Adquisición en 1944.Es nombrado Académico de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1956, se instala definitivamente en Paris en 1960.

LEONARDO ENEA SPILIMBERGO (BIO): Arquitecto argentino con gran trayectoria en la investigación, diseño y montaje de muestras vinculadas con su abuelo, el artista Lino Enea Spilimbergo. Entre sus intervenciones más destacadas se pueden mencionar la producción Buenos Aires 1910: Memoria del Porvenir (1998), que monta en el Shopping Abasto de Buenos Aires, en el U.S. Department of State y en el World Bank en Washington en 1999, en el World Financial Center en Nueva York y en Casa FOA en el Museo de los Inmigrantes en el año 2000; organiza y realiza investigación, diseño y montaje de las muestras Spilimbergo y sus discípulos (2002 – Buenos Aires Design de Recoleta); Lino Enea Spilimbergo (2005), y en 2006 Spilimbergo dibujos 1916 – 1952, Spilimbergo y Pardo – Maestro y discípulo, un mismo lugar: Tucumán y, finalmente, Spilimbergo dibujante, obra sobre papel 1918 – 1964 (2017), en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires.

Como arquitecto obtiene en 2009 el Primer Premio de Arquitectura y color en la Bienal Internacional de arquitectura en Buenos Aires, por la obra Central Park de Barracas, con murales del artista Pérez Celis en las cuatro fachadas.