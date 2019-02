Mujer brutalmente golpeada por su ex en Fisherton salió de internación

Daniela, una mujer que fue brutalmente golpeada por su ex pareja en la vía pública en el barrio de Fisherton, salió este martes de su internación en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y contó lo ocurrido en diálogo con Radio 2.

Dijo que este lunes a la tarde, en Colombres y Gustavo Cochet, se encontró casualmente con un amigo y apagó la moto para ir a saludarlo. Por atrás, apareció su ex marido –de nombre César– que la agredió verbal y físicamente.

“Me empezó a insultar, a decir de todo. A decir que yo había robado en la casa, Comenzó a darme la cabeza contra la pared”, describió Daniela en diálogo con la periodista Agustina Pugliese (La primera de la tarde).



Como el hecho ocurrió en la vía pública, frente a un gimnasio, muchas mujeres que estaban en el local y observaron la situación salieron a frenar la golpiza.

“Fui a la comisaría a radicar la denuncia y cuando volví a mi casa me descompuse. Terminé internada en el Heca”, contó la mujer y añadió que en su vivienda empezó a sentirse mal por los golpes en su cabeza.

“Saqué fuerzas de donde no tenía para ir al hospital”, relató Daniela.

Entre lágrimas, la mujer dijo que el agresor es el papá de dos de sus hijas y que tiene prohibición de acercamiento a ella y sus hijos tras varias denuncias por violencia de género y familiar (al menos cinco antecedentes, según mencionó).

Además, contó la difícil situación económica que atraviesa: “No puedo trabajar, no tengo dinero, no puedo sostenerme”, concluyó.