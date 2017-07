Mujeres sin miedo y en caravana en las calles de Rosario

La impulsora de la iniviativa es Majo Gerez, militante feminista, integrante del colectivo Ni una menos y precandidata a Concejal por el FSP. "Cuando pensamos una ciudad en donde las mujeres podamos vivir libres, la noche es ese momento en el que más inseguras nos sentimos. Por eso impulsamos esta caravana, para mostrarle a los y las rosarinos/as que nosotras movemos la ciudad pero necesitamos que la ciudad se mueva para nosotras. Queremos poder ir a estudiar, trabajar y divertirnos sin miedo. No queremos juntar valentía para salir a la calle, queremos ser libres. Queremos polìticas para la vida y no para el encierro”, explica.

