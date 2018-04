Mujeres taxistas denuncian que no las dejan trabajar en la terminal

Conductoras de taxis señalaron que en la parada de la terminal de ómnibus Mariano Moreno es "complicado" trabajar por una especie de "arreglo" entre maleteros y choferes. Una de ellas grabó el testimonio de una pasajera que afirma que quería viajar en su vehículo pero se lo quisieron impedir los "abre puertas" y los tacheros del lugar. Piden al municipio que tome medidas para que ese espacio sea público.

"Esa pasajera que está en la parada me preguntó si podía viajar conmigo porque se sentía más segura. Soy la única mujer que está por calle Santa Fe. Le preguntó al abre puertas y varios (tacheros) le dijeron que no. Lo hacen a propósito para que se ocupe con cualquier taxista. Lo filmé porque todo tiene un límite", relató la conductora en el video que reprodujo De 12 a 14 (El Tres).

La pasajera contó en la grabación que un conductor le indicó que no podía tomar ese taxi. "Si no, cruzate y tomalo en la calle", contó la mujer sobre las declaraciones que le dieron en la parada por Santa Fe.

La chofer en cuestión llevó a la pasajera. "Nos agredieron. Grabaron mi RA (número de licencia). Dijeron un montón de insultos", agregó.

En diálogo con el periodista Juan Pedro Aleart (El Tres), la taxista explicó que no volvió a trabajar en ese lugar por temor. "A uno le da miedo el arreglo de las paradas. No es la primera vez que pasa", declaró.

Otras conductoras que utilizan la aplicación She Taxi sostuvieron que no les dan lugar en la parada de la terminal.

"Entre maleteros y ellos (taxistas) hay un registro (de quienes pueden trabajar). La Municipalidad no hace pública (la parada). Todo es complicado en la terminal", advirtieron.

Agregaron que en caso de que un usuario pida a través de She Taxi un vehículo en la zona de la terminal no pueden ir. "No te dejan buscar el viaje. Tenemos que hablar con los pasajeros para que nos esperen por Santa Fe, Córdoba o Castellanos porque podemos tener problemas", subrayaron.

"Una compañera se bajó (dejó) el taxi porque no se bancó el hostigamiento", concluyeron.