Multitudinaria manifestación en Rosario contra el fallo del 2x1

También muchos ciudadanos se acercaron a la plaza en forma particular para apoyar el repudio al reciente fallo judicial, que consideraron “una vergüenza, un asco”, según expresó una mujer. “No se puede volver atrás. Con esto se retrocede democráticamente, no queremos convivir con los genocidas”, pidió por su parte un joven ante las cámaras de El Tres.

“Fue muy emocionante, demostramos que Rosario está presente en la lucha”, expresó Norma Vermeullen, madre de Plaza 25 de Mayo, luego de dirigirse a la multitud. Sugirió que al fallo del 2x1 “la Corte no lo hizo sola, hay algo detrás”.

