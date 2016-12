Murió al practicar bungee jumping delante de su familia

La empresa organizadora dijo que se abrió una investigación aunque por el momento no se difundieron los avances.

Pero algo salió mal. El elástico principal se estiró más de lo que debía y no llegó a frenar la caída. El de emergencia directamente se rompió. Como resultado, De Morais golpeó de cabeza contra el suelo y murió en el acto, frente a su familia.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo