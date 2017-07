Murió el joven que fue baleado en la zona del puente Sorrento

Según las primeras versiones, el fatal desenlace se dio luego de un enfrentamiento a tiros. Vecinos confirmaron a Telenoche (El Tres) que hubo una pelea en Sorrento y Garzón pasado el mediodía por motivos que no estaban claros.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo