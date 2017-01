Murió otro delfín sacado del agua por turistas para fotografiarlo

En tanto, Sironi recomendó no acercase al cetáceo y aclaró que "la prioridad es la seguridad de las personas, es un animal salvaje y puede producir daños".

"Si no hay ninguna autoridad, lo que se recomienda hacer es retirarlo del agua y ponerle encima una toalla húmeda, porque si está enfermo y se lo devuelve al mar se puede terminar ahogando.

En el mismo sentido se expresó Mariano Sironi, director científico del Instituto de Conservación de Ballenas, que afirmó que "no hay que hacer lo que hizo la gente en San Bernardo".

"Lo primero que hay que hacer es no intervenir y llamar a las autoridades que en este caso es Prefectura Naval Argentina, que tienen competencias para hacerse cargo porque hacen cursos para ello", aseguró a Télam Sergio Rodriguez Heredia, responsable del centro Provincial de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina, de la Fundación Mundo Marino, y agregó que "son situaciones muy complejas porque la gente lamentablemente por ayudar termina haciendo las cosas mal".

Tras la muerte de este nuevo delfín, especialistas en vida marina recomiendan no interactuar con los ejemplares para no aumentar el estrés y dar aviso a las autoridades.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo