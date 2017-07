Nació la primera beba en la nueva maternidad del Roque Sáenz Peña

Enmarcado en el parto y nacimiento respetado a la mamá no le suministraron suero, tampoco rompió bolsa y tras parir la ligadura del cordón umbilical se realizó en el momento en que este dejo de latir. La madre y la bebé se encuentran internadas en la sala TPR, donde se realizó el trabajo de partoy su recuperación,junto a su marido.

“Me trataron muy bien y me siguen cuidando mucho, luego del parto pude tener contacto directo con ella durante más de una hora”, destacó Daiana.

