Nación ofreció crédito a Santa Cruz a cambio de que "ordene" sus cuentas

“Los actuales gobernantes se tienen que hacer cargo de lo que ocurrió en el último cuarto de siglo en la provincia”, advirtió el funcionario. “En el 2007 tenía superávit y en el 2015 pasó a ser la provincia más deficitaria del país, pese a la enorme ayuda que venía teniendo, con envío de recursos discrecionales por parte de la ex presidenta (Cristina Fernández)”, abundó el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca.

