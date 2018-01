Nación respondió a Lifschitz: “Esto no tiene nada de marketing”

El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, respondió este martes al gobernador Miguel Lifschitz y defendió la medida que define la renuncia de familiares de funcionarios del gabinete en el Estado: “Esto no tiene nada de marketing”.

El gobernador calificó más temprano de “poco creíble” la iniciativa anunciada el lunes por el presidente Mauricio Macri e incluso analizó: “Suena muy a marketing”. Después, reconoció que “es cierto que a veces hay designaciones objetables” y “es necesario revisar estas cosas".

En una entrevista con el programa De 12 a 14 (el Tres), Ibarra dividió en dos su respuesta. “No puedo menos que coincidir, sacando el aspecto del marketing, porque de ninguna manera es así, de hecho él reconoce que puede haber una sobredimensión del Estado”, dijo Ibarra.

Enseguida reforzó: “Esto no tiene nada de marketing, si no de poner en agenda un tema y tomar la iniciativa como lo hizo el presidente. No soluciona el problema del déficit pero es algo que la gente reclama. Todo lo que se puede hacer en materia de transparencia debe hacerse”.

“Me quedo con lo que dijo el gobernador, y coincido, de que «hoy la sociedad nos demanda eso»”, añadió el ministro.

Sobre su gestión, el titular del área de Modernización afirmó que “ya hemos hecho nuestro propio ajuste con un ahorro del 30 por ciento y estamos cumpliendo con la directiva del presidente”.

Ibarra también respondió por su situación familiar con respecto a su esposa, Carla Piccolomini, nombrada como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA). “No, ella era directora, lo fue durante dos años pero fue elegida diputada nacional y dejó su cargo en el Ejecutivo”, señaló.

Por otro lado, prometió que el decreto del Ejecutivo que definirá quiénes son los funcionarios que deben dejar su cargo “va a ser taxativo y si es familiar no va a poder seguir trabajando en el Estado, para que no haya ninguna duda”.