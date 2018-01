Nena salvada en la Rambla: estado de salud y detalles del rescate

Desde el Sies y el hospital de Niños Zona Norte, este martes dieron detalles del rescate y del estado de salud de la nena de 11 años que ayer fue sacada del agua en la Rambla Catalunya en paro cardiorrespiratorio por ahogamiento. La pequeña mostró en las últimas horas algunos signos alentadores para su recuperación, aunque advierten que su situación sigue siendo crítica.

Cristian Bottari, subdirector del Sies, contó en Radiópolis (Radio 2) que “el último parte médico indicaba que la chiquita seguía en estado crítico, pero con una evolución favorable”. Y destacó que “al menos no hubo un retroceso”, aunque aclaró que “es un cuadro muy grave”.

El Sies participó de las maniobras de salvataje y el subdirector dio detalles del mismo: “El primer avistamiento de la chiquita en el agua lo hace un guardavidas de la Rambla, en La Florida”, señaló. Agregó que “ingresa al agua a hacer la tarea de rescate y extracción”.

“El guardavidas detecta que la nena está en un paro cardiorrespiratorio y activa el puesto médico de avanzada que tiene el Sies en el lugar”, continuó.

Bottari indicó que “también se activó el móvil de traslado y la nena fue trasladada primero al puesto médico”. Luego describió que la chiquita “sale del paro respiratorio y fue trasladada al hospital de Niños Zona Norte”.

El subdirector del Sies dijo que la nena “estaba en un lugar permitido, donde el agua no la cubre, le llegaba a la altura de la pelvis”. Y añadió que “es una nenita que no tiene antecedentes médicos, no tiene episodios de convulsiones, que es lo primero que se sospechó”.

“En coma farmacológico”

A continuación también habló en Radio 2 Eduardo Cassina, director del hospital de Niños Zona Norte, donde la nena permanece internada en cuidados intensivos. “Fue intubada, está bajo de coma farmacológico y con asistencia mecánica respiratoria”, describió el médico.

Luego subrayó que “a medida que esta niña vaya despertandose, se le va a permitir que vaya respirando solita”. También expresó que “en estos cuadros que son graves, pequeños signos neurológicos son positivos para la evolución”.

Acerca del hecho en sí, Cassina comentó: “No tenemos muchos datos sobre la causa del ahogamiento, sí que la niña estaba en una zona con poca agua, vigilada por una guardavidas”.

El profesional reconoció que “había una versión de que estaba jugando con otros niños a ver quién aguantaba más abajo del agua”.