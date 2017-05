Newell's: "El conflicto se termina cubriendo los cheques y hablando"

Menchón cree que la dirigencia está "pagando platos rotos que no rompimos. Y hay que aforntarlo con coraje, voluntad y simpleza. Estamos en una dificultad financiera, porque dependemos de ingresos externos que no llegan en tiempo y forma, y eso hace que el compromiso que asumimos debamos postergarlo, lo que genera rispideces".

