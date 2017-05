Newell's: empleados retomaron tareas y hay guerra de comunicados

El escrito de los jugadores, que tiene el aval de Futbolistas Argentinos Agremiados, tiene su motivo en el nuevo incumplimiento de pago de sus sueldos. Los dirigentes le pidieron a los futbolistas que no depositen los cheques que les habían entregado la semana pasada porque no encontrarían fondos en las cuentas bancarias.

Uno de los delegados de Utedyc, Mauro Litrenta, dio detalles de la reunión a Rosario3.com luego de salir de la reunión: “Se definió pasar a un cuarto intermedio de 24 horas para que la comisión directiva pueda evaluar aceptar o no una conciliación voluntaria entre las dos partes, de 15 o 30 días hábiles, para que se reincorporen los tres trabajadores momentáneamente y se puedan evaluar los motivos y las causas de los despidos y como sigue toda esta situación”, explicó.

"Asumimos que esto no pertenece al seno del plantel, artífices de este presente futbolístico", añade e l comunicado oficial.

"No pertenece al seno del plantel"

