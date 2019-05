Nicole Neumann contra el aborto: "Me impresionan las mujeres que piden a gritos el asesinato silencioso"

En el día que se presenta nuevamente en proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para que vuelve a tratarse en el Congreso y que el aborto sea algo legal, seguro y gratuito la modelo Nicole Neumann fijó su postura en las redes.

“Me impresionan las mujeres que piden a gritos el asesinato silencioso”, dijo y sostuvo que la libertad de disponer del propio cuerpo ya existe y que supone cuidarse y aceptar que cada “acto tiene sus consecuencias”.

“Realmente me impresiona mujeres que son madres, con el don de crear vida, gestar y alimentar otro ser, de amar incondicionalmente... pidiendo a gritos el asesinato silencisoso y aceptado, un acto de crueldad suprema, la pedantería de decidir cuándo quitar la vida y el último latido a un ser indefenso que late en su vientre... cuando podrían pedir educación, prevención y enseñar a usar su cuerpo a conciencia y libertad. Libertad de cuidarse, para primero no enfermarse ni enfermar después a otros, sabiendo que cada acto tiene sus consecuencias y que esa consecuencia de disfrutar libremente no puede ser una vida ni dos. ¡Salvemos las dos vidas!”, escribió la modelo.