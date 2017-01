No habrá cierre del aeropuerto pero por ahora se complica tener más vuelos

Pero “hasta que se terminen las reparaciones, no van a poder tener más vuelos que los de hoy”.

El funcionario de la Anac dijo que el costo de esta medida será “limitar la operativa que puede tener el aeropuerto”. Esto, aclaró, no va a afectar los actuales vuelos comerciales.

Alvarez dijo que luego del último incidente registrado días atrás, cuando a un avión de TAM tuvo que demorar el despegue porque se le había adherido brea de las reparaciones en la plataforma en una rueda de la nave, se diseñó –junto con la conducción del aeropuerto y la Secretaría de Transporte de la provincia– una operativa para que “las aeronaves no circulen por las zonas más afectadas de la plataforma”, lo que reducirá a “cero el riesgo de que vuelvan a ocurrir estos acontecimientos”.

Todo este año será de obras de reparación y ampliaciones en el Aeropuerto Internacional de Rosario, que no cerrará sus puertas pero tampoco, al menos por unos meses, podrá crecer en cantidad de vuelos. El que lo explicó en el programa Radiópolis, de Radio 2, es Alejandro Alvarez, director de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

