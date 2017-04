Desde el municipio también indicaron que no habrá servicio de barrido público durante esa jornada.

La Municipalidad de Rosario solicita a los vecinos no sacar residuos domiciliarios durante este lunes 1º de mayo, ya que por el Día Internacional del Trabajo el servicio de recolección estará suspendido.

