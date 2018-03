No la dejaron entrar a un boliche: "No das con el target, sos gorda"

Una joven porteña que el fin de semana iba a festejar el cumpleaños de su mejor amiga en un boliche de Costa Salguero, denunció que no la dejaron entrar porque “no daba con el target, por gorda”. “Fue lo peor que me pasó hasta ahora”, confesó.

Agustina Ríos Martínez contó el episodio en su muro de Facebook. Ocurrió el viernes por la noche en el boliche Rose in Río que funciona en Costa Salguero. Su nombre estaba en una lista para entrar, supuestamente gratis y sin problemas. Sus amigas ya estaban adentro.

Sin embargo, uno de los patovicas la frenó en la entrada y le dijo que no estaba en ninguna lista. Luego, de acuerdo al texto que escribió, la persona que armó esa lista le dijo a su amiga que Agustina “no daba con el target del boliche por gorda”.

“Toda mi vida me banqué insultos, gritos por la calle, chistes de gordita, rellenita, pero no dejarme entrar por mi aspecto físico a u boliche fue lo peor que me pasó hasta ahora –señaló–. Lo comento para que traten de no ir a este tipo de lugares de mierda que no tienen ni un poco de cerebro y se creen que pueden manejar el universo”.