"No sabemos por qué se ensañaron así", dijo el padre de Araceli

Fulles afirmó que "a eso también vamos a llegar, nosotros no vamos a parar" en busca de justicia: "No nos olvidemos que le puede pasar a cualquiera, hay que ayudar".

El hombre desconsolado dijo a Crónica TV sobre los atacantes de su hija: "Todavía no sabemos por qué se ensañaron así, de esa manera". Y apuntó que "la maldad que tienen no puedo entender esa parte".

Fulles, también volvió a criticar el desempeño de la fiscal Graciela López Pereyra en la investigación al señalar que "no está capacitada ni para sacar a un chico a dar una vuelta a la plaza".

Ricardo Fulles, padre de la joven que fue asesinada y sepultada con cal y tierra en San Martín, señaló hoy que los familiares de la víctima no entienden por qué los atacantes "se ensañaron de esa manera" con su hija Araceli, y aseguró que "no vamos a parar" hasta que la justicia esclarezca el caso.

