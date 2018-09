“No se puede hacer milagros con un modelo de renta financiera”

Las industrias santafesinas subsisten. El estado actual del sector fue señalado así por el presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), Guillermo Moretti, quien denunció que en lo que va del año cerraron 240 firmas en la provincia. Para el industrial rosarino, el problema matriz de la política económica del gobierno nacional es que está basado en la renta financiera sin apostar al crecimiento de la producción local.

En diálogo con Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2, Moretti expresó en relación a la actual situación del sector industrial provincial: “Para la mayoría es difícil planear un futuro, se plantea la subsistencia”, advirtió. “Todavía no se termina de cobrar lo vendido y el dólar está a 38 pesos, tenemos insumos dolarizados y lo que faltaba se está dolarizando. Es una situación difícil, falta capital de trabajo y en una sociedad capitalista tendría que haber crédito y la tasa pasiva es del 60 por ciento. Es un tema complicado”, continuó.

El industrial del plástico observó: “Se aplicaron retenciones al campo y a la la industria pero no se aplica ningún tipo de impuesto a la renta financiera, ni a la compra de dólares, nada a la importación tampoco. Se está destruyendo el mercado interno”. Luego, diagnosticó: “El peor problema acá es el modelo, está basado en la renta financiera y no en la producción, no se puede hacer milagros”, indicó.

A continuación, consideró acerca del impacto que genera en la economía particular: “El 70 por ciento del producto bruto interno es el consumo interno. Si se sigue sacando plata del bolsillo a los argentinos no se va a reactivar de ninguna manera, se quitó la capacidad de compra, se dolarizó el teléfono, el gas y la energía y siguen los aumentos”, manifestó.

"El problema no es el déficit fiscal, es el déficit de la balanza de pagos”, apuntó hacia el final de la entrevista. Moretti aseguró que 240 firmas cerraron sus puertas en lo que va del año y desde 2016 se contabilizan unas 400 industrias quebradas. “La mayoría de los industriales la estamos luchando, nadie quiere cerrar la empresa”, culminó.