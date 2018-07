No se salva nadie: ahora, Diego le pegó duro al Pupi Zanetti

El Diez castigó al histórico ex jugador de la selección por haberse ofrecido a dar una mano en AFA. "Zanetti se ofrece de todo. Hay que ser presidente del Inter y él es el primero. No me gusta", tiró. También le tiró palos a Chiqui Tapia

23 de Julio de 2018 Por: Rosario3

Maradona castigó a Zanetti. 1/1