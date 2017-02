Nueva denuncia contra el anestesista: una modelo dijo que la violó

En tanto, la modelo afirmó en esta nueva denuncia que conoció al anestesista en un boliche, y que luego de consumir drogas, se fueron al departamento del profesional y "no recuerda nada" de lo que pasó esa noche. Al despertar, el propio Biliris, sostiene la denuncia, le confesó que "le gusta tener sexo con gente muerta", en referencia a chicas en estado de inconsciencia.

