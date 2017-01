Nueva reglamentación para el Registro Provincial de Adoptantes

Todas la familias que están inscriptas en el Registro tienen derecho a saber qué parte de proceso se encuentra su situación. “Hay que comprende que no sólo con el amor alcanza. Se deben tener en cuenta determinadas condiciones que serán evaluadas durante este proceso que se pretende agilizar”, concluyó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo