Nuevas amenazas a taxistas en la Terminal: “Se reforzarán controles”

Las denuncias por amenazas a taxistas (y también a pasajeros) no cesan en la parada de la Terminal de ómnibus de Rosario. En las últimas horas se conocieron nuevos testimonios de trabajadores y trabajadoras de taxis, que indican que allí “hay una mafia que no te permite trabajar si no pertenecés a ese grupo”. Ante esta situación, desde la Municipalidad indicaron que “los controles son casi permanentes en el lugar, pero de todos modos reforzaremos la presencia de inspectores”.

El secretario de Control del municipio de Rosario, Guillermo Turrín, habló en el programa La primera de la tarde (Radio 2) y expresó que “en ese lugar hay personal de control”.

Luego detalló que “en el último año se realizaron más de mil actas y se remitieron unos 50 vehículos al corralón por funcionar como remises truchos”.

Mientras el funcionario hablaba en la radio, no paraban de llegar mensajes de usuarios de taxis y de los propios trabajadores, contando los serios problemas que habían tenido al tomar vehículos del servicio público en esa zona.

Turrín consideró que “son hechos que tienen que ver con amenazas y intimidaciones, que exceden al ámbito administrativo y pasan al judicial”.

El funcionario municipal señaló que “tenemos una presencia casi permanente en el lugar y estamos pensando en reforzarla”. Y advirtió que “todas las denuncias que están circulando en los medios se dieron en el horario que no están los inspectores”.

“Está la posibilidad de establecer un punto fijo, aunque exige una alta demanda de personal. Creemos que no es necesario las 24 horas, pero vamos a reforzar los horarios de mayor problemática”, añadió Turrín.

El secretario de Control comentó que “tenemos cámaras de videovigilancia que están siendo chequeadas y se va a actuar si encontramos situaciones irregulares”.

Por último, recordó que “está habilitado el número 147 para hacer todo tipo de denuncia en este sentido”.