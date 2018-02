Nuevas escuchas a CFK: "Si Moreno dirige la economía, pido asilo en Rusia"

Se difundieron este martes nuevos audios de escuchas telefónicas a la ex presidenta Cristina Kirchner.

En las conversaciones con Oscar Parrilli, se escucha a la ex mandataria cuestionar al presidente del PJ, José Luis Gioja y criticar en duros términos al Movimiento Evita.

En seis extractos de diálogos con su ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex mandataria y actual senadora responsabiliza a la dirigencia del PJ de "sabotear" y de ser "elementales y primitivos" y además se burla de su ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, al sostener –que si encabezara un equipo económico– ella pediría "asilo en la embajada de Rusia".



Las nuevas escuchas, que se difundieron este martes por Radio Berlín, durante el programa de Luis Majul, corresponden a una llamada del sábado 25 de junio de 2016, y en ellas la senadora se refiere a sus intenciones de reagrupar al kirchnerismo, pero sin ser la cabeza visible, y advierte que ella no puede "ser motivo de división".



Los fragmentos de las conversaciones forman parte de escuchas que fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo en el marco de una causa contra Parrilli por supuesto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi.

La ex presidenta se muestra furiosa con quienes acusan a su hija, sostiene que "lo de Florencia es muy fuerte" y vuelve a despotricar contra la dirigente Margarita Stolbizer al señalar que "dijo que teníamos 10 millones de dólares".

"Se la agarran con Florencia", sostiene la actual senadora, a lo que Parrilli responde que "hay un un ensañamiento" y se pregunta "por qué no hablan de los hijos de Macri, nadie sabe dónde están y si existen".



Sobre el presidente del PJ, José Luis Gioja, la ex jefa del Estado menciona una supuesta reunión del partido. "No sé qué va a pasar el jueves en el PJ, qué mierda van hacer estos imbéciles, porque son unos imbéciles importantes. Yo calculo que Gioja tiene las ambiciones de...".