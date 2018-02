Nuevas escuchas a Cristina: "A mí nunca me importó el partido"

Nuevos audios entre la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli se dieron a conocer en las últimas horas. Se trata de conversaciones posteriores a la derrota electoral de 2015. En las comunicaciones, la ex presidenta afirma que "nunca" le importó el Partido Justicialista y dijo que los dirigentes que se alejan del Frente para la Victoria se deben "suturar el orto".

Según publicó el sitio web Infobae, las grabaciones se difundieron en Radio Berlín, en el programa que conduce Luis Majul. Los audios llegaron a los medios de comunicación porque Parrilli tenía el teléfono intervenido en el marco de una causa donde se investigaba si desde su lugar encubrió a Ibar Pérez Corradi, prófugo de la Justicia.

Un diálogo entre Cristina y Parrilli:

CFK: Pero además yo creo que hay que armar algo más joven… Un sub 40…

OP: Sí. Sí. Yo coincido totalmente. Tienen que aparecer caras nuevas.

CFK: Sí. Sí. Absolutamente.

OP: Sí, en eso yo estoy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros.

CFK: Claro. Yo estoy convencida. Absolutamente.

OP: Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

CFK: Dale, dale… ¿Pero vos decís que lo del partido, los dejemos a estos pelotudos hablando solos ahí en el partido?

OP: Y yo creo que nosotros qué vamos a ir ¿a pelearnos con ellos?

CFK: Nooo, no, no…. En absoluto. No. En absoluto. En absoluto.

OP: No nos peleemos por el partido… Que hagan lo que quieran…

CFK: No, que se suturen el orto… Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco.

OP: No, no..

CFK: Nunca. Bueno, Oscar…

OP: Nos hablamos en la semana. Chau, Chau.