Nuevo ruidazo: vecinos y comerciantes se manifestaron contra el tarifazo

Cientos de rosarinos se congregaron este miércoles a la tarde para rechazar, nuevamente, los incrementos en las facturas de los servicios de luz, gas y agua, en momentos en que el Congreso debatía el proyecto de ley que presentó la oposición para congelar las tarifas.

La manifestación comenzó a las 19 en la esquina de Córdoba y Corrientes, donde algunos vecinos acudieron para mostrarse contra las medidas implementadas por el gobierno nacional y provincial que llevaron los aumentos a 3.000%, 540% y 200%, según el servicio.

La convocatoria se repitió en decenas de ciudades del país y fue realizada por más de 60 multisectoriales contra los tarifazos, con el acompañamiento de gremios, centrales obreras y centros barriales.

"No al tarifazo", "Así no hay bolsillo que aguante", "Me sobra mes al final del sueldo", fueron algunos de los carteles que exhibieron los rosarinos.