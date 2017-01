Nuevos recursos para la seguridad en la cárcel de Piñero

“Para nosotros es un gusto poder equiparlos como se lo merecen. El chaleco RB3 tienen una calidad superior a los que tenían. Tienen una mayor resistencia corto punzante para poder cuidarlos a ustedes que muchas veces están en situaciones difíciles.” Explicó Pullaro quien agregó. “Este es un sistema, el preso aquí tiene espacios para comer, para asearse, para educarse, diferentes talleres. Esto es distinto a lo que puede pasar en las comisarías. Allí implica recursos policiales que en lugar de estar en la calle previniendo el delito, están cuidando presos y eso nosotros no lo queremos por lo menos en la Provincia de Santa Fe.”

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo