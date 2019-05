Obrero muerto: “Estamos descuidando a los trabajadores de la construcción”

El secretario adjunto en Rosario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Sixto Irrazábal, lamentó la muerte de un trabajador en un derrumbe registrado a la vera de la ruta 34 y advirtió sobre la precarización laboral en el sector: “Estamos descuidando a los trabajadores de la construcción”.

Irrazábal apuntó contra los titulares de la constructora Del Sol y señaló: “Hoy y mañana no va a trabajar ningún compañero de esa empresa, hasta que no se aclare la situación”.

Según las primeras informaciones del accidente laboral que derivó en la muerte del operario de 30 años, Irrazábal adelantó: “Hubo un descuido, también el clima y las inundaciones en esta zona”. Afirmó que se realizaron las tareas de seguridad previas a la perforación pero “el barro es tres veces más pesado que la tierra” y las medidas fallaron.

“Estamos descuidando a los trabajadores de la construcción. Le venimos pidiendo al presidente de la Cámara de la Construcción por los contratistas, estamos viendo la calidad de la ropa y el subcontrato que es muy malo”, dijo el secretario adjunto de la Uocra.

Irrazábal dijo el derrumbe ocurrió cuando “estaban colocando un caño de desagües, caños importantes, a tres metros de profundidad”.

Si bien negó que los empleados hayan estado en negro, criticó que “se les está pagando mal, no pagan feriados, ni horas extra”. “Nosotros estamos todos los días desde las 7 (reclamando seguridad en las obras) pero no vamos a recuperar la vida del compañero fallecido. Estamos cansados de que no nos atiendan las empresas”, agregó.

Según describió, los encargados de la obra tomaron “todas las medidas de seguridad” y se hizo un entubado con apuntalamiento de las paredes pero “las napas están muy arriba” y la estructura “reventó, hizo como una sopapa”.

“La culpa no la tiene el trabajador, sino en la empresa”, dijo y diagnosticó: “Claro que era evitable”.

Irrazábal también cargó contra las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), “otras grandes culpables que no dan charlas de seguridad y estamos en una pelea constante”.

El dirigente gremial hizo incluso una autocrítica sobre las falencias de la Uocra Rosario: “Sí, que llegamos tarde, aunque los pedidos (a las empresas) los hacemos. También de no exigir y de no parar, pero los trabajadores no quieren parar para no perder el trabajo”.