Octavo robo en un bar en los últimos 5 meses: "No se puede seguir trabajando"

Un bar situado en Blas Parera al 700, en barrio Alberdi, fue asaltado ocho veces en los últimos cinco meses. El último robo tuvo lugar el miércoles pasado. "Te corta al medio. No podés seguir trabajando", dijo la propietaria del negocio con la voz entrecortada.

"La gente entró y trabajó tranquila", aseveró Sofía, dueña del bar, sobre el accionar de los ladrones en la madrugada del miércoles. Agregó que la policía se hizo presente en el lugar "después de media hora". "No nos contactó, no se quedó acá ni nos llamó. Cuando yo llegué el negocio estaba abierto y los vidrios rotos", indicó al periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres).

Con la voz entrecortada, Sofía comentó que entre diciembre pasado y este mes sufrió ocho robos. "Te corta al medio. No podés seguir trabajando. Tengo 28 años. Quiero progresar en mi país y no se puede porque nadie hace nada. Uno sigue trabajando para llegar a fin de mes, para pagar impuestos, para estar al día. Te agarra una angustia, un deseo de decir «ojalá esto pudiera ser mejor». Quiero vivir tranquila, no con miedo", sostuvo.

La joven contó que en los últimos hechos llegaron a robar hasta el Posnet, bandejas y cuchillas. "Nadie ve nada, nunca. Lo bueno sería que esto sirva para que haya más control en nla zona", concluyó.